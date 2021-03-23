Hüseyin Zorlu kimdir? Esra Erol’a başvuruldu, Hüseyin Zorlu olayı: "Hüseyin Bey’le parti içinde tanıştırıldım!"

Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığı Hüseyin Zorlu'nun 5 yıllık evli olduğunu öğrenen Nergiz Hanım, Esra Erol'da programına başvurdu. İddiaya göre; Hüseyin Zorlu, Nergiz Hanım'a babadan kalan mirası almak için annesinin yanına nişanlı olarak tanıştırıldı. Kendisine kalan parayı Hüseyin Bey’e verdiğini söyledi. Nergis Hanım’ın Hüseyin Bey’le parti içinde tanıştırıldığını belirtmesinin ardından Hüseyin Zorlu kimdir?

Nergiz hanım Nişanlanıp evlilik hazırlığı yaptığım 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu’nun evli olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Bey’le parti içinde tanıştırıldığında Songül Hanım'ın evine giderken sorun çıkmaması için karı koca olarak tanıştırmam gerekmektedir dediğini böylelikle gerçeğe dönüştü. Kendisini parasının olduğunu sıkıntının olmadığını belirtti. Kendisini güzel sözlerle kandırdığını belirtti. Nergiz Hanım'a babadan kalan mirası almak için annesinin yanına nişanlı olarak tanıştırıldı. Kendisine kalan parayı Hüseyin Bey’e verdiğini söyledi.

Nişan yapıldı evlenelim dendiğinde Nergiz Hanım’a ben evliyim cevabını aldı. Yayına bağlanan Hüseyin bey; her şeyi inkar etti. Hüseyin Bey’in 5 evlilik yaptığını ortaya çıktı.