Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilerek, ABD'den iadesi için talepname hazırlandı

ABD'deki Atilla davasında tanıklık yapan FETÖ'nün firari sanığı Hüseyin Korkmaz hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama kararı verilerek, ABD ’den iade edilmesi için talepname hazırlandı.

Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD’de yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ’nün firari sanığı Hüseyin Korkmaz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in da aralarında olduğu 67 sanıklı 17 Aralık Kumpas davasına bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Korkmaz hakkında, yokluğunda tutuklama kararı verdi. Sanık Korkmaz’ın ABD’den iadesi için ABD'deki adli makamlara gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, talepnameyi ilgili bakanlığa gönderdi.

Yine FETÖ lideri Gülen’in de aralarında bulunduğu 69 sanıklı 25 Aralık kumpas davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de, aynı gerekçelerle sanık Korkmaz hakkında yokluğunda tutuklama kararı vererek, iadesi için talepname hazırlayıp bakanlığa gönderdi. 25 Aralık kumpas davası kapsamında tutukluyken, 9 Şubat 2016'da tarihli duruşmada oy çokluğuyla tahliye edilen Korkmaz, '17 Aralık Kumpas davasında da tutuksuz olarak yargılanıyordu. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Korkmaz hakkında 8 Haziran 2017 tarihli duruşmada yakalama kararı çıkarılmıştı.