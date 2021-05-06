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Hüseyin Emin Öztürk hayatını kaybetti

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 13:22 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 13:22

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.


Akra FM'in yanı sıra birçok kurumun kuruluşunda yer alan ve TDV  Yayınevleri, Vakıf Yayınları İşletmesi, Seha Neşriyat, İstanbul İl Genel Meclisi  Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Gökyüzü Eğitim Kurumları gibi kuruluşlarda  görev alan Öztürk, 1958'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde dünyaya geldi.
 
Kayseri İmam Hatip Lisesi'nin ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alan Öztürk, Marmara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümü'nde de "Batı Çocuk  Klasiklerinde Temel Değerler" adlı tezi ile yüksek lisans yaptı.
 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde  "Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri" adlı tez çalışmasıyla doktorasını  tamamlayan Hüseyin Emin Öztürk, şiirlerini Pınar (1976), Gerçek (1979), İslam  (1983), Türk Edebiyatı (1983) dergilerinde, hikayelerini ise Diyanet Çocuk  (1983), Kandil (1985), Türkiye Çocuk (1986), Gülçocuk (1987) dergilerinde  okurların beğenisine sundu.
 
Öztürk, "Kınalı Kuzu" adlı eseriyle 1979'da Gerçek dergisinin "Çocuk  Hikayesi Yarışması"nda birinci oldu. "Yaralı Keklik" adlı eseriyle Kültür ve  Turizm Bakanlığının 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, "Gül Ağacı" ve  "Çiğdem Çiçekleri" adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliğinin 1988 yılı "Çocuk  Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü"nü aldı.
 
Hikayeleri farklı dillere de çevrilen Öztürk'ün birçok eseri  senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı. Usta edebiyatçının "Düştüm Kabe  Yollarına" adlı şiiri Ender Doğan tarafından, "Efsunlu Şehir" adlı şiiri ise Amir  Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına alındı.
 
Türkiye Gönüllü Teşekküllüler Vakfı Kurucusu, Türkiye Yazarlar  Birliği, Birleşik Sanatçılar Derneği, İLESAM ve Türkiye Dil ve Edebiyat  Derneği'nde üyeliği olan Hüseyin Emin Öztürk'ün diğer eserlerinden bazıları da  şöyle:
 
"Bu Sevdanın Uğrunda" (1986), "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel  Değerler" (1992), "Kişilik Gelişimi Açısından Çocuk ve Televizyon" (2002),  "Derviş Dedenin Dilinden İman Prensipleri "(1983), "Derviş Dedenin Dilinden  İbadet Prensipleri" (1987), "İpek Kuyruklu Uçurtma" (1989), "Çiğdem Çiçekleri"  (çocuk oyunu, 1987), "Kalbimin Kanat Sesleri" (2008), "Rüya Şiirleri" 

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