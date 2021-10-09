Hüseyin Dündar kimdir, yeni görevi ne? Sağlık Bakanlığı bünyesine atanan Hüseyin Dündar’ın biyografisi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Samsun’da eski Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü oldu. Peki, Hüseyin Dündar kimdir, kaç yaşında?

Hüseyin Dündar kimdir?

1971 yılında, Çarşamba'da doğdu. Orta ve Lise Öğrenimini 1989 yılında, Samsun'da tamamladı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu.

28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığına seçildi ve halen bu görevine devam etmektedir.

Başkan Dündar, evli ve iki çocuk Babasıdır.

Çarşamba eski Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın önceki görevi Rekabet Kurumu Müşaviriydi.

Çarşamba eski Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ilk önce Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bir günlük özel kalem müdürü olmuştu.

Böylece devlet memuru olması sağlanmış ve ardından da Samsun Büyükşehir Belediyesi Hukuk İşlerine Memur olarak atanmıştı.

Daha sonra Rekabet Kurumuna Müşavirliği olan Dündar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2,3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevinden alındı ve bu suretle boşalan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı.