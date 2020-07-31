Hüseyin Bengi olayı nedir? ‘’Bu sefer başka kadınların değil, kendi annemin sesi olmaya geldim!’’

Sosyal medyayı seslerini duyurmak için kullanan kadınların sayısı arttı. Bugün de genç bir kadın annesi için yardım Twitter’dan yardım çağlığı attı. Çekilen fotoğrafları da yayımlanan Hüseyin Bengi’nin kızı G. Bengi’nin yazdıkları da birçok kullanıcı tarafından ses buldu. Hüseyin Bengi olayı nedir?

HÜSEYİN BENGİ OLAYI

İddiaya göre, oğlunun İstanbul’da olmasını fırsat bilen Hüseyin Bengi, eşini ve kızını darp etti. Genç kadın sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, annesinin yıllardır babasından şiddet gördüğünü ve artık babasının annesini öldürmesinden korktuğunu yazarak yardım istedi.

37 yaşındaki Hatice Bengi, 23 yıllık eşi Hüseyin Bengi tarafından darp edildi. 23 senedir annesinin yediği dayakları izlediğini söyleyen genç kadın, en son olayın 29 Temmuz günü yaşandığını söyledi. Hüseyin Bengi, Hatice Bengi'yi öldüresiye dövüp kapıları kilitledi. Kızının ve eşinin telefonlarını elinden alan Bengi, sabah saatlerine kadar elinde bıçakla evin içinde gezdi. Denetimli serbestliği bulunan Hüseyin Bengi, aynı zamanda ailesine psikolojik şiddet de uyguladı. Sosyal medyanın gücüne inanan genç kadın, annesiyle birlikte hayatta kalabilmek için babasının tutuklanmasını istiyor.

ANNEMİ ÖLDÜ SANDIM

G. Bengi’nin iddia ettiği olay şu kendi ifadeleriyle şu şekikdedir:

“Bu sefer başka kadınların değil, kendi annemin sesi olmaya geldim. Annem Hatice Bengi, 37 yaşında, babamla 23 yıldır devam eden birliktelikleri var ve bu 23 yılın tamamı annem için tamamen cehennem gibi geçti. Ben küçüklüğümden beri annemin yediği dayakları izledim, bunlara maruz kaldım, hep psikolojik hem fiziksel. 29 Temmuz gecesi son olandı. Babam annemi ve beni evde öldüresiye dövdü, kapıları kilitledi, telefonları elimizden aldı. Sabah saat 6’ya kadar evin içinde bıçakla dolanıp durdu. Koskoca sitede bir Allahın kulu sesimiz duymadı, sesimizi çıkaramadık bile. Ama ben bu platformun gücüne inanıyorum. Daha önce defalarca kez şikayet edilen ve şu an yine anneme uyguladığı şiddetten (Bu bir kastı ölüm şiddetiydi) dolayı denetimli serbestliği bulunan babam, son kez annemi dün gece dövebildi. Sizden, ulaştırabileceğiniz herkesten, yardım dileniyorum. Darp raporumuzu aldık, şikayette bulunduk ama biz ölmekten korkuyoruz. Annemin ölmesinden korkuyorum. Çünkü bu adam tutuklanıyor, nezarethaneye bile atılmıyor. YALVARIRIM SESİME SES OLUN. Dün gece ben annemi öldü sandım, ona dokunmama bile izin vermedi. Saatlerce baygın şekilde yerde yattı, eğer sesimi çıkarırsam annemi öldürmekle tehdit etti ve ben bu şahısa baba demek istemiyorum. Bu adam psikopat bu olayı bir kişiye söylersek bizi öldürecekmiş, şikayette bulunursak bizi öldürecekmiş. Sabah evden çıkar çıkmaz kaçtık, yardım edin. Annemin fotoğrafları siyah beyaz yayınlanmasın, hiçbir kadının genç kızın fotoğrafları siyah beyaz paylaşılmasın. Annem ölmesin.”