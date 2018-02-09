Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkında flaş karar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yedinci duruşmada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mutlu’nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar veren mahkeme, Çapkın'ın adli kontrol tedbiri kararını kaldırdı.

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt’un tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan 5 yıl hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmederek, Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ında aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapsine karar verdi.

Mahkeme, Kalkan’ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesini kararlaştırarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tüm sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı ayrı beraatlerini karar verildi.

''Üye hakimden Çapkın, Mutlu ve Kalkan için muhalafet şerhi''

Üye hakim, karara, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan’ın tüm suçlardan beraat etmesi yönünde muhalefet şerhi koydu.

Kararın okunmasının ardından sanıklardan Yılmaz Kurt’un ağladığı gözlenirken, tutuksuz sanıklar birbirlerine sarıldı.

''Çapkın: Bizden vatan haini çıkmaz''

Mahkeme başkanı, kararı okumadan önce ‘’Duruşma salonunu tahsis eden her türlü yardımda bulunan Adalet Bakanlığı’na tüm bakanlık teşkilatımıza, Hakimler Savcılar Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu zor yargılamayı devlet terbiyesine yaraşır şekilde götürmemiz konusunda yardımcı olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz." dedi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Türk adaletine hep inandık, güvendik. Tahliye olduk, küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. O da inşallah bir üst mahkemeler var. Adalet sistemimize inandık çok şükür. Tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz.'' dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yedinci duruşmada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mutlu’nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar veren mahkeme, Çapkın'ın adli kontrol tedbiri kararını kaldırdı.

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt’un tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır’ın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’’ suçundan 5 yıl hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmederek, Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan’ında aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapsine karar verdi.

Mahkeme, Kalkan’ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesini kararlaştırarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan’ın ’"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tüm sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayrı ayrı beraatlerini karar verildi.

''Üye hakimden Çapkın, Mutlu ve Kalkan için muhalafet şerhi''

Üye hakim, karara, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan’ın tüm suçlardan beraat etmesi yönünde muhalefet şerhi koydu.

Kararın okunmasının ardından sanıklardan Yılmaz Kurt’un ağladığı gözlenirken, tutuksuz sanıklar birbirlerine sarıldı.

"Çapkın: Bizden vatan haini çıkmaz''

Mahkeme başkanı, kararı okumadan önce ‘’Duruşma salonunu tahsis eden her türlü yardımda bulunan Adalet Bakanlığı’na tüm bakanlık teşkilatımıza, Hakimler Savcılar Kurulu’na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu zor yargılamayı devlet terbiyesine yaraşır şekilde götürmemiz konusunda yardımcı olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz." dedi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ''Türk adaletine hep inandık, güvendik. Tahliye olduk, küçük bir takıntımız var ama tahliye olduk tabii. O da inşallah bir üst mahkemeler var. Adalet sistemimize inandık çok şükür. Tahliye olduk, sevinçliyiz. Bizden vatan haini çıkmaz.'' dedi.