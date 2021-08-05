Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma neye iyi gelir, ne kadar tüketilmelidir?

Mucizevi meyve olarak nitelendirilen hurma dünya çapında tüketilen bir besin kaynağıdır. Ana vatanı Arap Yarımadası olmasına rağmen, farklı bölgelerde yetiştirilebilmektedir. Ülkemizde tüketimi Ramazan aylarında artan bu meyve sağlık açısından türlü faydalar taşır.

Hurmanın Faydaları Nelerdir?

Farklı pek çok çeşidi bulunan hurma, insan sağlığına neredeyse akla gelen her konuda destek veren bir meyvedir. Buna göre hurmanın özellikle kanser hastalıklarına ve kalp damar sağlığına karşı yararlı olduğu bilinir. İçeriğinde bulunan meyve şekeri sayesinde kişiye enerji verir. Ayrıca, kansızlığa karşı da doğal bir ilaç olarak bilinir.

Hurma, içeriğinde yer alan zengin besin maddeleri sayesinde oldukça besleyicidir. Doyurucu olmasının yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır. Çağımızın hastalıklarının başında yer alan kötü kolesterol ve damar sertliği de yine hurma sayesinde hafifletilebilmektedir. Kalsiyum açısından oldukça zengin olan hurma iskelet sistemi için iyi bir destekleyicidir. Tüm bu faydaları göz önüne alındığında hurma hem çocukların hem de yetişkinlerin tüketmesi gereken bir meyve olarak kabul edilir.

Hurma Neye İyi Gelir?

Hurmanın neye iyi geldiği sorusuna verilebilecek sayısız cevap vardır. Kanser hastalıkları, kalp ve damar rahatsızlıkları, kansızlık, kolesterol ve buna benzer sistematik hastalıklara karşı, hurma iyi bir savaşçıdır. Ancak bu meyvenin yaygın olarak bilinmeyen diğer yararlarından bahsetmek de mümkündür. Bu bağlamda hurma hafızayı güçlendirici ve doğumu kolaylaştırıcı bir özelliktedir. İçeriğinde yer alan beta karoten sayesinde hafıza kayıplarının önüne geçebilir ve unutkanlık için alternatif bir çare olabilir.

Meyve içerisinde bulunan zengin besin kaynakları ve şeker sayesinde annelerin hem doğum sırasında hem de doğumdan sonra ihtiyaç duyulan enerji miktarı sağlanmış olur. Buna ek olarak yapılan bazı araştırmalar hamilelik boyunca düzenli hurma tüketen kadınların doğumlarının nispeten daha kısa sürdüğünü göstermektedir.

Hurma, B vitamin grubu bakımından da oldukça zengin bir meyvedir. Dolayısıyla hurma tüketimi sayesinde; sinir hücreleri beslenmekte, stres ve yorgunluk gibi durumlarla mücadele etmek kolaylaşmaktadır. Bu yönüyle hareketli çocuklara hurma yedirilmesi tavsiye edilmektedir. Buna benzer biçimde hurmanın A vitamini değerleri de oldukça yüksek sayılır. A vitamini eksikliğinde görülen gece körlüğü tarzındaki rahatsızlıklar, düzenli meyve tüketimiyle risk kategorisinden çıkarılabilir.

Hurma Ne Kadar Tüketilmelidir?

Her besin kaynağında olduğu gibi hurmanın da faydasının görülebilmesi için kararında ve düzenli bir biçimde tüketilmesi gerekir. Uzmanlar tarafından verilen tavsiyelere gör günde üç adet hurma tüketilmesi, kabul edilebilir bir değerdir. Ancak bu miktarın geçilmesi vücuda fazla şeker alınması anlamına gelir. Dolayısıyla diyabet hastalarının porsiyon kontrolü noktasında daha dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Hurma, yapı itibariyle dayanıklı bir meyvedir. Buna ek olarak yaş ve kuru biçimde tüketilmesi mümkündür. Düzenli hurma tüketimi yapanlar, bu meyveyi hem oda sıcaklığında hem de buzdolabında muhafaza edebilirler. Bayatlamaya yüz tutmuş meyvelerse sıcak suya daldırılarak yeniden taze haline döndürülebilir.