Hurma kutularında 50 kilo eroin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran 'dan Hakkâri’deki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen hurma yüklü TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasında TIR'ın yasal yükü içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Bunun üzerine arama hangarına alınan TIR'ın yükü boşaltıldı. Narkotik dedektör köpeklerle aranan TIR'da köpeklerin hurma kutularına tepki vermesi üzerine kutular açılarak arandı. Aramada hurma kutularının iki bölüme ayrıldığı, üstteki bölüme şeffaf hurma paketleri konulduğu ancak kutuların altında oluşturulan kapalı bölmeye uyuşturucu paketleri gizlendiği tespit edildi. 115 paket içerisinde piyasa değeri 25 milyon lira olan toplam 50 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.