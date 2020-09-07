Hurda teşviki ile ÖTV indirimi olacak mı? Sektörde Hurda Teşviki beklentisi!

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında Hurda Teşviki getirilmişti. ÖTV zammı sonrasında sektörde hurda teşviki sıkça konuluşan konular arasında. Coronavirüs salgını nedeniyle üretimdeki kapasite düşüşüne işaret eden sektör temsilcileri kalıcı hurda teşviki ile, eski araçların yenileneceğini ve bu sayede yeni araç piyasasının önünün açılacağı görüşünde. Peki, Hurda teşviki nedir? Hurda teşviki gelecek mi? Hurda teşviki daha önce nasıl uygulanmıştı? Hurda teşviki ile ÖTV indirimi gelir mi? İşte hurda teşviki ile ilgili merak edilenler...

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi kapsamında 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırılmıştı. Kamuoyunda "hurda teşviki" olarak bilinen bu uygulama son ÖTV zammının ardından sektörde konuşulan konular başında geliyor. Salgın nedeniyle üretimdeki düşüşe işaret eden sektör temsilcileri kalıcı hurda teşviki ile, eski araçların yenilenmesinin önünü açacağı ve bu sayede yeni araç piyasasının önünün açılacağı görüşünde. Peki, Hurda teşviki nedir? Hurda teşviki gelecek mi? Hurda teşviki daha önce nasıl uygulanmıştı? Hurda teşviki ile ÖTV indirimi gelir mi? İşte hurda teşviki ile ilgili merak edilenler...

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi uygulaması getirilmişti. Kamuoyunda "hurda teşviki" olarak bilinen bu uygulama 2018 yılında tüketiciye yeni araç alımında ÖTV indirimi olarak yansıtılmıştı.

'HURDA TEŞVİKİ KALICI OLMALI'

Son ÖTV zammının ardından sektörde hurda teşviki konuşulmaya başlandı. ÖTV zammı ile birlikte tüketici yeni araç hayaline veda etse de talebin artması ile birlikte sektör hükümetin hurda teşviki ile ilgili çalışmaları yapacağı görüşünde.

Habertürk'e konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, corona virüs salgını nedeniyle üretimdeki kapasite düşüşüne işaret ederek, "Ağır ticaride kapasite kullanımı yüzde 80'lerden yüzde 40'lara geriledi. Hafif ticari de ise kapasitemizin yüzde 50'sindeyiz. İhracatın eski temposuna dönmesi ile bu rakamlar yükselir. Türkiye'deki ağır ticari araç parkı 10 yaşın üzerinde. Kalıcı bir hurda teşviki, eski araçların yenilenmesinin önünü açar. Bu araçlar, hem çevreye zararlı hem de daha fazla yakıt tüketiyor. Bu düzenleme yapılırsa, üretim açısından olumlu sonuçları olur. Ağır ticaride iç pazardaki toparlanmanın önümüzdeki yıllarda gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

HURDA TEŞVİKİ NASIL UYGULANMIŞTI?

Hurda indirimi kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil , panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV , steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van , panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar giriyordu. Motorsikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makinaları gibi taşıtlar hurda teşviki dışında tutuluyordu.

27 Mart 2018-31 Aralık 2019 tarihlerinde 16 yaş ve üstü yalnızca M1 ve N1 kategorisindekiler ile motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla, yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi uygulaması başlatılmıştı.

Uygulamanın başladığı 2018'de 150 bin 653 hurda araç geri dönüştürülürken, bu sayının önceki yıla göre büyük oranda arttığı görüldü. 2019 ağustos ayı sonuna kadar ise 122 bin 694 aracın hurdaya ayrıldığı belirlenmişti.

Sektör temsilcileri hurda teşvik programının içeriğinin aynı araçla değişim şartı kaldırılarak, birçok ülkede olduğu gibi sürekli bir program olarak ele alınması veya uzun vadeli bir çözüm olarak 2020 ve sonrasında da devam etmesinin otomotiv sanayisi adına önemli olduğunu düşünüyor. Hurda teşvik uygulamasının pazardaki daralmayı frenleyeceği düşünülüyor.