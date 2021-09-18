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Hüngür hüngür ağladı! 'Bu benim en çıplak halim'
1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova, sosyal medya hesabından hüngür hüngür ağladığı anları "Bu en kırılgan olduğum andaki benim. Bu benim en çıplak halim" notuyla paylaştı. Milyonlarca kişinin genellikle hayatlarının en mutlu ve en güzel göründükleri anlarını paylaştığı Instagram'ın bu anlamdaki en "aykırı" kullanıcılarından biri yine takipçilerine "gerçek yüzünü" gösterdi.
Genç kuşakların bile "Instagram"da ağlayan kadın" olarak tanıdığı Paulina Porizkova, bu kez kelimenin tam anlamıyla hüngür hüngür ve arada sesini yükselterek ağlarken çektiği bir videosunu paylaştı.