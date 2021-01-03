ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Hümeyra'nın büyük acısı! Aylar sonra konuştu

Hümeyra'nın büyük acısı! Aylar sonra konuştu

Hümeyra'nın büyük acısı! Aylar sonra konuştu Oğlu Sadık Bigat'ı (47) geçtiğimiz yaz kalp krizi sebebiyle kaybeden usta sanatçı Hümeyra, beş ay sonra Nişantaşı'nda ortaya çıktı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.