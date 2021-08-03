Hülya Duyar kimdir? Hülya Duyar’a ne oldu, kaç yaşında, evli mi? Hülya Duyar’ın oyunculuk kariyeri ve biyografisi

Cem Yılmaz’la reklam filmi çekerken fenalaşan Hülya Duyar’ın neden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Reklam çekimi sonrası çıktığı tatilde de baygınlık geçiren oyuncunun beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında, evli mi?

Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz’la çektiği reklam filminde fenalaşmış, apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdiği öğrenilmişti. tv100'ün haberine göre; hastanede yapılan kontrollerde 51 yaşındaki sanatçının beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Duyar’ın rahatsızlığını öğrenen rol arkadaşları Cem Yılmaz, Bahtiyar Memili ve dostları, hemen seferber oldu. Ünlü oyuncu için Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Uğur Türe’den randevu alındı. Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında, evli mi? Hülya Duyar’ın oyunculuk kariyeri ve biyografisi…

"BİR ANDA KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

Bugün hastaneye yatacağı öğrenilen ve çarşamba günü ameliyat olması beklenen Hülya Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Hülya Duyar, “Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.

51 yaşındaki oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım” ifadelerini kullandı.

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya gelen Hülya Duyar, 1989'de eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını attı. 2000'de sinema ve televizyon çalışmalarına başladı.

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970’de Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya’ya 1978 yılında taşınmıştır.

1989 yılında kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya adım atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başlayan Hülya Duyar bugüne kadar; Günlük, Süperseks, Janjan, Made in Europe, Bir Bulut Olsam, Evet, Gönülçelen, Zenne, Mutluluk, Karagül, Deliha, Kuzu, Evlat Kokusu ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi bir çok projede rol almıştır. Son olarak Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde Hülya karaterine hayat veren Hülya Duyar, 1.60 metre boyunda, 90 kilo ve Yengeç burcudur ve Hülya Duyar evli değildir.

Hülya Duyar’ın senaryosunu yazdığı film:

Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (2009)

Hülya Duyar’ın yapımcısı olduğu filmler:

Zenne (Ortak Yapımcı 2011)

Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (2009)

Hülya Duyar’ın rol aldığı diziler:

Doğduğun Ev Kaderindir (Sultan, 2020)

Sevgili Geçmiş (Afet, 2019)

Nefes Nefese (Kıymet Hala, 2018)

Evlat Kokusu (Müzeyyen, 2017)

Karagül (Emine, 2013)

Bizim Yenge (Safiye, 2011)

Gönülçelen (Kadriye, 2010)

Bir Bulut Olsam (Fatma Bulut, 2009)

Hülya Duyar’ın rol aldığı sinema filmleri:

Azizler (2020)

Eltilerin Savaşı (Hülya, 2020)

Konuşan Hayvanlar (2019)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Deliha 2 (Fatma, 2018)

Rüzgar (Ezogelin, 2017)

Kuzu (Lütye, 2014)

Deliha (Fatma, 2014)

Mutluluk (Friseurin, 2012)

Zenne (Müjgan, 2011)

Almanya’ya Hoşgeldiniz (Gülbeyaz, 2011)

Evet, ich will! (Sülbiye, 2009)

Made in Europe (2007)

Janjan (Meryem, 2006)

Süperseks (Hotline patronu, 2004)

Hülya Duyar’ın rol aldığı tv filmleri:

Günlük (Frau Ott, 2002)