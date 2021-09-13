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- Hülya Diken kimdir? İran dizisinde başrol kapan Türk oyuncu Hülya Diken kaç yaşında, nereli, Türkiye’de hangi dizilerde oynadı?
Hülya Diken kimdir? İran dizisinde başrol kapan Türk oyuncu Hülya Diken kaç yaşında, nereli, Türkiye’de hangi dizilerde oynadı?
13 Eylül 2021 Pazartesi - 7:56 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 7:56
Genç oyuncu Hülya Diken, İran'da 3 sezondur fenomen olan 'Made in İran' İran Yapımı' adlı polisiye dizisinden gelen başrol teklifini kabul etti. Diken, dizinin Türkiye'de çekilecek olan bu sezonunda Türk polisi Ayla karakterine hayat verecek. İran'da çok sevilen ve yeni sezon çekimleri İstanbul'da yapılacak olan 'Made in İran' dizisinde başrolde Türk kadın polisi Ayla karakterine hayat verecek olan Hülya Diken, 'Çok heyecanlıyım. Önce festivalden ödüllerle dönen bir film. Ardından İran'da tesadüfen benim adımı taşıyan sinema filmi ve şimdi dizi. İran halkı beni sevdi bende onarı sevdim. Haftaya İstanbul'da set var ve şimdiden heyecan sardı.' Dedi. Söz konusu gelişmenin ardından Hülya Diken hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, Hülya Diken kimdir, kaç yaşında, nereli, Türkiye’de hangi dizilerde oynadı?
Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen "Midsummer Scream Halloween Festival" kapsamında başrolünde oynadığı 'Necroman' isimli korku filmi 20 ödül alan ve oyunculuğuyla filme en iyi oyuncu ödülünü kazandıran Hülya Diken'i İranlı yapımcılar yakın takibe aldı. Geçtiğimiz yıl İran yapımı 'Morteza Atashzamzam'ın yönettiği 'HÜLYA' adlı romantik komedi filminde İranlı oyuncu Pouria Poursorkh ile kamera karşısına geçen Hülya Diken'e bu kez İran'ın fenomen dizisinden başrol teklifi geldi. 'İran Yapımı' adlı 3 sezondur fenomen haline gelen diziden gelen başrol teklifine evet diyen güzel oyuncu haftaya çekimlere katılacak.
Hülya Diken kimdir?
9 Temmuz 1992 tarihinde Samsun da doğdu. Atatürk Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanlığı bölümü ve Hitit Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Samsun seyir tiyatrosunda drama eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında çocuk oyunlarında oynadı. Oyunculuk kariyeri boyunca Adını Sen Koy dizisinde Funda karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Payitaht Abdülhamit dizisinde Clara, O Hayat Benim dizisinde Sultan (flaşback), Göç Yolu Elveda Balkanlar sinema filminde Sude karakterini canlandırmıştır.