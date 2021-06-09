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Hülya Avşar tiye aldı: Maşallah... Hâlâ hoşmuş

09 Haziran 2021 Çarşamba - 10:51 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 10:51

Sanatçı Hülya Avşar, İlber Ortaylı ile bir araya gelişinde, aylar öncesindeki olaya gönderme yaptı. Cep telefonu ile kayda geçen Avşar, "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi. Ortaylı ise "Maşallah, hâlâ hoşmuş" diyerek kahkaha attı.


Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Hülya Avşar, daha önce İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen ile yaptığı sohbete gönderme yaparak, "Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi. Ortaylı ise, "Maşallah, hâlâ hoşmuş" ifadelerini kullandı. İkili bu sözlerin ardından kahkahalara boğuldu.
 
 
Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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