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Hülya Avşar'ın tokadıyla ilgili dikkat çeken açıklama!
Oyuncu Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın rol aldığı dizinin bir sahnesinde, tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına Twitter'dan göndermede bulunmuştu. 68 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına göndermede bulunarak, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" mesajını yazmış ve ardından silmişti.
Nilgün Belgün, Hülya Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasına göndermede bulunarak, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" mesajını yazmış ve ardından silmişti.