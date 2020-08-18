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Hülya Avşar'ın tekne keyfi

18 Ağustos 2020 Salı - 16:03 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 16:03

Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.


Karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar, normalleşmenin ardından tatile çıktı. Bir süredir yazlığında sıcak havanın tadını çıkaran Avşar, bu kez tekneyle denizdeydi.
 
Birçok ünlü gibi pandemi nedeniyle kalabalığa karışmak istemeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından tekne paylaşımı yaptı. Avşar, yoruma kapalı olarak paylaştığı kısa videosunda teknede olmanın keyfini çıkartırken görüldü.
 
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, takipçileriyle bağını koparmayan Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda da köpekleri Helly, Güllü ve Bilka'yı gezdirirken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaşmıştı.
 

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