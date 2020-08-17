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Hülya Avşar'ın mesajı dikkat çekti!

17 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 11:29

Son günlerde sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Helin Avşar, yine farklı bir kareye imza attı.


Instagram hesabından yayınladığı mayolu ve bikinili kareleriyle beğeni toplayan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.
 
"AZMİNE HELAL OLSUN"
 
Kısa süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptı. Helin paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde yorum geldi.
 
Birçok kişinin aksine karantinadan zayıflayarak çıkan 42 yaşındaki Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” mesajıyla teşekkür etti.
 

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