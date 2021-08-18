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Hülya Avşar'ın keyfi yerinde! Hünerlerini sergiledi!
Hülya Avşar, rol aldığı dizisi final yaptıktan sonra her sene olduğu gibi soluğu Ayvalık’taki yazlığında aldı. Spora olan tutkusuyla dikkat çeken Avşar, su üzerinde de hünerlerini gösterdi. Avşar, paylaştığı bikinili pozu ile de dikkatleri çekti.
Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor, yeteneklerini sergiliyor. Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine diyecek yoktu.
Hülya Avşar, sporunu aksatmıyor, yeteneklerini sergiliyor. Önceki gün deniz üzerinde wakeboard yaparken görüntülenen oyuncunun, keyfine diyecek yoktu.