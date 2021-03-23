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Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu'na mesajı olay yarattı!
Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabından maske ile verdiği poza yaptığı yorumla magazin gündemine bomba gibi düştü.
'Masumiyet' dizisinde Hale karakteriyle ekranlara dönen Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde bir hastanede arkadaşını ziyaret etmiş, çıkışta hayatına kimseyi sokmamasının sebebini anlatmıştı.