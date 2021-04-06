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Hülya Avşar filtre hakkında konuştu! 'Biraz gerildik'

06 Nisan 2021 Salı - 9:57 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 9:57

Hülya Avşar’ın Masumiyet dizisinde yüzüne uygulanan filtre sosyal medyada olay olmuştu. Bu durumdan haberi olmadığı söyleyen Avşar 'Olan oldu' yorumunda bulundu.


Masumiyet dizisinin son bölümüne Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre damga vurdu. Dizi filmin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı.
 
Masumiyet Dizisi'ndeki filtreli sahneleri sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu.
Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi. Avşar "Hepimiz şaşırdık; vala bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" dedi.

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