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Hülya Avşar'dan 'Açık görüntüler var' değerlendirmesine yanıt

Yıllar sonra dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.

Hülya Avşar'dan 'Açık görüntüler var' değerlendirmesine yanıt Dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını belirten Hülya Avşar, "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor o çok önemli. Ben bayağı yatay geçiş yaptım bu işe" dedi.
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