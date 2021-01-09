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Hülya Avşar'dan 'Açık görüntüler var' değerlendirmesine yanıt
Yıllar sonra dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.
Dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını belirten Hülya Avşar, "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor o çok önemli. Ben bayağı yatay geçiş yaptım bu işe" dedi.