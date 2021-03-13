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Hülya Avşar, cinsel yönelimini ilk kez açıkladı! 'Ben sapyoseksüelim'

13 Mart 2021 Cumartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 14:52

Hülya Avşar, özel hayatıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Avşar, "Sırf ihtiyaç duyduğum için biriyle saçma ilişki yaşamam" dedi ve cinsel yönelimini ilk kez açıkladı.


Bir hastanede arkadaşını ziyaret eden Hülya Avşar çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TV100'de yer alan habere göre "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti:
 
"SAPYOSEKSÜELİM"
 
"Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var. Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç. Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir."
 

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