Hulusi Akar'dan üç partiye 'S-400' ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Akar'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi başladı. MHP lideri ile görüşmesi sonrası konuşan Akar, "Bu hafta Amerikan Savunma Bakanıyla, NATO Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz. Daha sonra Cumhurbaşkanımız G-20 çerçevesinde Amerikan Başkanı'yla bir araya gelecekler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üç pantiyi peş peşe ziyaret etti. Bakan Akar önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Akar ile Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Akar daha sonra İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti ve Meral Akşener ile görüştü. Ziyareti 1 saat sürdü. Bakan Akar ve Genel Başkan Meral Akşener’in görüşmesi başbaşa gerçekleşti. Basına kapalı görüşmenin ardından Akar'ı, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan uğurladı.Türkkan, burada yaptığı açıklamada, Akşener ve Akar görüşmesinde S-400 hava savunma sistemi ile F-35 uçağı konularının görüşüldüğünü aktararak, "Sayın Bakan, bu konuda Sayın Akşener'e Türkiye'nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi. Sayın Meral Akşener de daha önce kendisinin bu konuda hazırladığı bilgileri Milli Savunma Bakanı'na iletti." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, şu an da da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyor.