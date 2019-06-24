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Hulusi Akar'dan MHP'ye 'S-400' ziyareti

AA |  24 Haziran 2019 Pazartesi - 14:16 | Son Güncelleme : 24 06 2019 - 15:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu"


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 
 
Akar ile Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.
 
Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma  ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler  sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı  şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda  Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı  görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
 
"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları  Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald  Trump ile görüşeceğini belirtti.
 
 
Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem  de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade  etti.
 
Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.
 

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Hulusi Akar MHP Devlet Bahçeli Milli Savunma Bakanı
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