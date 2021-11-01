Hull City sahibi kimdir? 30 milyon sterlin kaç TL, Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı?

Hull City sahibi kimdir, nereli, hangi ligde? Acun Ilıcalı'nın İngiltere'den bir futbol kulübü aldığı iddia edilmişti. Acun Ilıcalı'nın gündemindeki Hull City, devir teslim iddialarını doğrularken kime satıldığına dair isim verilmedi.

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere'nin ünlü ekiplerinden Hull City'i satın aldığı iddia edilmişti. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı resmen açıklandı. Peki, Hull City hangi ligde? Hull City sahibi kimdir?

HULL CITY SAHİBİ KİMDİR, HULL CİTY HANGİ LİGDE?

Allam ailesinin sahibi konumunda olduğu Hull City'nin Acun Ilıcalı'ya devredilmesi bekleniyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübün devredilmesine ilişkin artan söylentileri resmi sitesinden yaptığı açıklama ile doğruladı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı resmen açıklandı.

Allam ailesinin sahibi konumunda olduğu Hull City'nin Acun Ilıcalı'ya devredilmesi bekleniyor. Nitekim Assem Allam ile Acun Ilıcalı arasındaki prensip anlaşması sağlanmış durumda.

Acun Ilıcalı'nın devir işlemi adına Assem Allam'a 30 milyon sterlin ve Premier Lig'e yükselmesi durumunda da ekstra 20 milyon sterlin vereceği aktarılmakta. Kulübün devrine ilişkin tüm prosedürlerin Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

HULL CİTY HANGİ LİGDE?

Hull City bu sezon Championship'te mücadele ediyor.

Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon yarıştığı Championship'te şu ana kadar 15 maçta 9 puan topladı.

Hull City hanesine yazdırdığı 9 puanla ligde 22. sırada yer alıyor.

30 MİLYON STERLİN KAÇ TL?

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