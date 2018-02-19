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Hükümetten flaş açıklama: Felakete yol açar

DHA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 20:22 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 21:08

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye rejiminin Afrin'e gireceği yönündeki haberlere ilişkin, "bugün Suriye resmi haber ajansı SANA, rejime bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de, resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır.Bu gerçek dışıdır" dedi.


Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Suriye rejiminin Afrin'e gireceği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
 
Terör örgütü YPG'nin, rejimle görüştüğü yönündeki haberler medyada yer aldığını belirten Bozdağ, 'Biz de bütün yönleriyle konuyu yakından takip ediyoruz. Her ne kadar bugün Suriye resmi haber ajansı SANA, rejime bağlı bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair bir haber geçtiyse de, resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştır. Bu gerçek dışıdır.' dedi.
 
FELAKETE YOL AÇAR
 
Güvenlik güçlerinden gelen bilgilere göre, rejim tarafından bölgeye herhangi bir birlik gönderilmediğini ifade eden Bozdağ, 'Rejimin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar' dedi.

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