Hükümet sözcüsü Bozdağ'dan önemli açıklamalar

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ , "Amaç sınır güvenliğini sağlamak, teröristleri temizlemek. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklamalarından satır başları şöyle;

Bu harekatta amaç sınır güvenliğini sağlamak, teröristleri temizlemektir. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir. Hedef, terör örgütlerinin barınakları, silahları ve üstleridir. Harekat süresince sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve özen gösterilmektedir. Bu konuda her tedbir alındı.

'VERİLEN HER HANGİ BİR GARANTİ YOKTUR'

Türkiye'nin Rusya 'ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur. Zeytin Dalı harekatının hedefi Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek ve güvenli bir bölge haline getirmektir. Harekatın hedefi zaten Afrin bölgesidir. Bunu zaten biz açıkladık. İleride Türkiye başka bir harekat başlatmak istediği zaman, o ayrı bir isimle, nerede başlaması gerekiyorsa, orada başlatılacaktır.

FRANSA YAPILACAK OLAN BMGK...

Fransa bildiğimiz kadarıyla, BMGK'yı özel olarak doğrudan bir toplantıya çağırmamıştır. Fransa 'nın yaptığı, BMGK'nın bu pazartesi yapacağı toplantının gündemine, Suriye 'deki insani durumu getirmektir. Fransa Dışişleri Bakanı, BM toplantısının Suriye'deki insani yardımlarla ilgili olduğunu açıklamıştır.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA YAPILMASI

Türkiye hukuk devletidir. Hem güvenlik güçlerimiz hem de yargı, kendilerine verilen yetki çerçevesinde bunu yapmakla yetkilidir. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terörle aynı hedefe koşanlara hangi şekilde muamele yapılıyorsa, onlar da aynı şekilde muamele görecektir. Bölgede terör örgütleri baskı kurarken, kişilerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? Afrin bölgesinden 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. Tükiye bu durumda ne yaptı? Terörden kaçanlara kucağını açtı.

Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. Kendi ülkelerine bir kaç mülteci fazla gelecek diye tel örgü örenlerin kaygılarını anlamış değiliz. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma konusunda Türkiye, kaygı olan tüm ülkelere güzel örnek olmuştur. Bunu kendilerine örnek edinmeliler.