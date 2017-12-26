Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan KHK açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 15-16 Temmuz'da darbe girişimine karşı duran sivillere getirilen yargı muafiyeti ile ilgili olarak "15 Temmuz'da vatandaşımızın yaptığı meşru müdafaadır ve bu suç değildir. Darbeye karşı sokağa çıkanları kimse suçlayamaz. Yapılan düzenleme 15 Temmuzdan öncesini ve 16 Temmuz'dan sonrasını kapsamıyor. düzenlemeyi af olarak nitelemek şehitlere hakarettir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ , 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle getirilen 15-16 Temmuz 'da darbe girişimine karşı duran sivillere getirilen yargı muafiyeti ile ilgili olarak açıklama yaptı. Metinde değişikliği gerektiren bir muğlaklık olmadığını anlatan Bozdağ'ın açıklamalarını satır başları şöyle:

METİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

15 Temmuz demokrasi destanı yazan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize hukuku idari bakımdan bir sorumsuzluk görülmektedir. Demokrasiyi müdafaa etmek herkesin görevi.Yasa darbeye karşı mücadele edenleri kapsıyor. Bunu okuduğunu anlamamak olarak değerlendirmezsek, kötü niyetli bir yorumdan başka hiçbir şey değildir. Bu düzenleme 15 Temmuz'dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz'dan sonrasını da kapsayan bir düzenleme değildir.

Yasa, 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendiriyor. İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır.

'OKUDUKLARINI ANLAMIYORLAR'

Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz'dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, 'yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum' diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur.

'BU DÜZENLEME BİR AF DEĞİLDİR'

"Bu düzenleme aftır" demek şehitlerimize, gazilerimize hakarettir. Af suç işleyenlere yapılır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engelleyenler bir suç işlemediler. Bizim ceza kanunumuzun neresinde böyle bir suç var. CHP, 15 Temmuz'u engelleyen kahramanlar suç işlemiştir ve hükümette onları affedecek bir düzenleme yapıyor mı diyorlar. Bu düzenlemeye af diyenler darbeseverlerdir.