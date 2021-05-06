Hukuk savaşında Haluk Bilginer ile Erkan Petekkaya bir arada!

Breaking Bad'deki Walter White karakteriyle tanınan Bryan Cranston'ın yer aldığı 'Your Honor dizisi, Türkiye'de 'Hakim' ismiyle uyarlanıyor. Dizinin Türkiye haklarını Limon Yapım satın aldı. Ulusal bir kanalda ekrana gelecek olan dizide Haluk Bilginer ve Erkan Petekkaya başrolü paylaşacak. Bir hukuk savaşını konu alan dizide Haluk Bilginer, yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan ancak oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için kendisini zor bir duruma sokan hakimi canlandıracak. Petekkaya ise olayların kilit noktasındaki karanlık isim rolünde izleyiciyle buluşacak.
ABD'de 10 bölüm yayınlanan 'Your Honor' dizisinde 'Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston ve Hunter Doohan oynuyor.
Kaynak: Akşam