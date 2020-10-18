Hudaferin Köprüsü nerede? Aliyev duyurdu: Azerbaycan Bayrağı Hudaferin Köprüsü'ne dikildi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağının dikildiğini açıkladı. Hudaferin Köprüsü nerede?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. Hudaferin Köprüsü nerede?

HUDAFERİN KÖPRÜSÜ NEREDE?

İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.