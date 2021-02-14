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Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 17:49 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 18:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili, aralarında HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da bulunduğu sosyal medya kullanıcıları hakkında, provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde  yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından  alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bazı sosyal medya  platformlarında yapılan paylaşımlara dikkat çekildi.
 
Açıklamada, "(Esir kampını TR bombaladı) ve benzeri paylaşımlar ile  PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin  yayınlandığının tespiti üzerine, görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları  yapanlar hakkında, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında, terör  örgütü propagandası yapmak; Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında ise Türk  milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama  suçlarından soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.
 
Başsavcılık, hakkında soruşturma başlatılanlar arasında HDP İstanbul  Milletvekili Hüda Kaya ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun  da bulunduğunu bildirdi.
 

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