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Hücre evlerine şok baskın! Hepsi tek tek yakalandı

Ali TINBEK (DHA) |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 7:59 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 8:44

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "gaybubet evi" denilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen ve firari olarak aranan 34 şüpheliden 29'u yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda firari olarak aranan zanlılardan 29'unun yanı sıra hücre evinde gizlenen farklı mahkemelerden aranması olan bir şüpheli de yakaladı. 5 firari şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
 
 
 
 
 

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İstanbul FETÖ operasyon
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