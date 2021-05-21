Hububat destek ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? Hububat destekleri ne zaman ödenecek 2021?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde tarımsal destek ödemelerine ilişkin son müjde vermiş ve "Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Hububat destekleri ne zamana ödenecek? Hububat destek ödemeleri başladı mı?

Hububat destekleri ne zaman ödenecek 2021? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bayram öncesi üreticilere toplam 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Tüm destek ödemeleri, hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Peki, Hububat destek ödemeleri başladı mı?

Hububat destek ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçilerimiz için müjdemiz var, bugün yaklaşık 427,5 milyon TL'lik destek ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız" dedi.