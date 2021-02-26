Hububat desteği ne zaman verilecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2021 hububat desteği…

Hububat desteği ne zaman verilecek? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerinin bugün (26.02.2021) yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödenecek.

Destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 8-31 Aralık 2020 arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık” dedi.