Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşif tarihi belli oldu!

Duruşmaların ne zaman başlayacağı, mahkemelerin ne zaman açılacağı belli oldu. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi. Ayrıca HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.