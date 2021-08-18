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HSK skandal görüntüden sonra harekete geçti! Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı için karar...

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 13:19 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 13:19

Son dakika haberi... Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.


HSK ikinci dairesi Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, O.İ. nin açığa alınmasına karar verdi.
Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK ikinci dairesi tarafından açığa alındı.
 
SAVCILIKTAN SORUŞTURMA
Diğer taraftan fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında HSK da olayı incelemek üzere Manavgat'a müfettiş göndermişti.
 
AYNI MASADA YEMEK
Hakim O.İ. 'suç işlemek için örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'tefecilik' suçlarından yargıladığı E.B ile aynı masada yemek yerken görüntülenmişti.

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