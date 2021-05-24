HSK seçimleri ne zaman, HSK üye seçimi (yaz kararnamesi) ne zaman yapılacak?

HSK yaz kararnamesi ne zaman açıklanacak? Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri için Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı anlaştı. Anlaşmaya göre HSK seçimlerinde 4 üyeyi Cumhur İttifakı, 3 üyeyi Millet İttifakı belirleyecek. Öte yandan yaklaşık 3 bin hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği yaz karar karar namesi için az bir süre kaldı. İl başsavcısının da değişeceği kararnamenin ne zaman ilan edileceği merak ediliyor. Peki, HSK seçimleri ne zaman, üye seçimi tarihi ne zaman?

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek. Meclis Başkanlığı'na 118 isim HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu. Karma Komisyondaki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu. Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis'in belirleyeceği 7 isimden 3'ü, Millet İttifakı'nın işaret edeceği isimlerden, 4'ü ise Cumhur İttifakı'nın önereceği isimler arasından seçilecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, yaz kararnamesi olarak da bilenen Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi'ne ilişkin hazırlıklar da büyük ölçüde tamamlandı. Kararnamenin gelecek hafta başında ilan edilmesi bekleniyor. Peki, HSK yaz kararnamesi ne zaman açıklanacak? HSK seçimleri ne zaman?

HSK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Kararnamenin daha önce 21 Mayıs Cuma gününe kadar açıklanacağı ilan edilmişti. HSK seçim sürecinde uzlaşı arayışlarının geç sonuçlanması nedeniyle tarih ertelendi ve bu tarihi erteledi. Meclis’te siyasi partilerin HSK seçimi için uzlaşma sağlamasının ardından kararnamenin 26 Mayıs Çarşamba gününe kadar açıklanması kararlaştırıldı.

İSTANBUL VE ANKARA GİBİ İLLERE YENİ TAKVİYELER YAPILACAK

Kararname ile 3 bin dolayında hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği ifade ediliyor. Yine çok sayıda il ve ilçe başsavcısı ile komisyon başkanlıklarında da değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Yine önemli terörle mücadele operasyonlarının yürütüldüğü İstanbul ve Ankara gibi illere yeni takviyeler yapılacağı aktarılıyor. Kararname ile yine yeni kurulan ihtisas mahkemelerine de atamalar yapılacak.

HSK’NIN SON KARARNAMESİ 2021 YAZ KARARNAMESİ OLACAK

2021 Yaz Kararnamesi mevcut HSK’nın son kararnamesi olacak. Çünkü Kurul’un görevi 7 Haziran’da sona eriyor. Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta siyasi partilerin uzlaşması kapsamında 7 HSK üyesinin seçimi yapılacak. Ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından 4 ismi HSK üyesi olarak atayacak. Adalet Bakanı ve bir bakan yardımcısının da eklemlenmesi ile oluşacak yeni HSK 8 Haziran’da göreve başlayacak.