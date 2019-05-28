HSK personel alım şartları Resmi Gazete'de detaylar yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak başvurularda lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarının da KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olma şartı aranıyor.

Adayların 10-14 Haziran tarihleri arasında "www.hsk.gov.tr" internet adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep Formu" doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte HSK'ye şahsen veya buraya gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvuranlar arasından puan sıralamasına göre işe alınacak kadronun 5 katı kadar aday uygulama sınavına (klavye sınavı) çağrılacak. Söz konusu adaylar 29 Haziran günü saat 09.00'da HSK binasında yapılacak uygulama sınavına katılacak.

Uygulama sınavında başarılı olanlar ise 3-5 Temmuz tarihlerinde sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların KPSS puanının yüzde 40'ı, uygulama sınav puanının yüzde 40'ı ve sözlü sınav puanının yüzde 20'si alınmak suretiyle değerlendirme yapılacak. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek HSK'nin internet adresinden ilan edilecek.