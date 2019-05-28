28 Mayıs 2019 Salı
İSTANBUL 
32°C / 18°C
GALERİ VİDEO
BIST 85.545 0.00 EURO 6,8010 0.14
USD 6,0770 0.27 ALTIN 250,510 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

HSK personel alım şartları Resmi Gazete'de detaylar yayımlandı

AA |  28 Mayıs 2019 Salı - 5:18 | Son Güncelleme : 28 05 2019 - 5:18

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sınavla 25 sözleşmeli büro personeli alınacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2018 yılı KPSS puanı esas  alınarak yapılacak başvurularda lisans mezunlarının KPSSP3, ön lisans  mezunlarının KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarının da KPSSP94  puan türünden en az  70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adaylarda sınavın yapıldığı yılın ocak ayının  birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, fakülte veya  yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının  adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve  dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmaları veya en az  lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca  onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen  daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olma şartı aranıyor.

Adayların 10-14 Haziran tarihleri arasında "www.hsk.gov.tr" internet  adresinde yer alan "2019 yılı 4/B Sözleşmeli Büro Personeli Giriş Sınavı İş Talep  Formu" doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte HSK'ye şahsen veya buraya  gönderilmek üzere Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına müracaat  etmeleri gerekiyor.

Başvuranlar arasından puan sıralamasına göre işe alınacak kadronun 5  katı kadar aday uygulama sınavına (klavye sınavı) çağrılacak. Söz konusu adaylar  29 Haziran günü saat 09.00'da HSK binasında yapılacak uygulama sınavına  katılacak.

Uygulama sınavında başarılı olanlar ise 3-5 Temmuz tarihlerinde sözlü  sınava katılmaya hak kazanacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde  sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sözlü sınavda başarılı olanların KPSS puanının yüzde 40'ı, uygulama  sınav puanının yüzde 40'ı ve sözlü sınav puanının yüzde 20'si alınmak suretiyle  değerlendirme yapılacak. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına  sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya  göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek  suretiyle nihai başarı listesi düzenlenerek HSK'nin internet adresinden ilan  edilecek.

  

ETİKETLER

hsk haber resmi gazete
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.