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HSK memur alımı başvuruları başladı! HSK personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:28 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 11:39

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK), uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak. Başvurular bugün başladı. Peki, HSK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte HSK memur alımı ilanı...


Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak. HSK memur alımı başvuruları bugün başladı. Peki, HSK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte HSK HSK memur alımı ilanı...
 
 
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar 2018 yılı KPSS puanı  esas alınarak Lisans-KPSSP3, Ön Lisans-KPSSP93 ve Ortaöğretim-KPSSP94 puan  türlerine göre başvuru yapabilecek.
 
 Adaylar ''www.hsk.gov.tr'' internet adresinde yer alan 2020 yılı 4/A  (kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu'nu  doldurmak suretiyle gerekli belgelerle HSK'ye şahsen müracaat edecek.
 
HSK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
 
Başvurular 13 Temmuz'da başlayıp 17 Temmuz'da mesai bitiminde sona  erecek. Posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
 
Başvuru şartlarına göre sınava katılmaya hak kazanan 50 aday, 25  Temmuz'da yapılacak uygulama sınavına katılacak. Bu sınavda başarılı olanlar 21  Eylül'de sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
 
Sözlü sınavda başarılı olanların KPSS puanının yüzde 40'ı, uygulama  sınavı puanının yüzde 40'ı ve sözlü sınav puanının yüzde 20'si alınmak suretiyle  değerlendirme yapılacak. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı puanına  sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.
 
Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya  göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek  suretiyle başarı olanlar HSK'nin internet adresinden ilan edilecek.
 
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