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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

AA |  29 Aralık 2020 Salı - 7:11 | Son Güncelleme : 29 12 2020 - 7:11

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının  HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.
 
HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim  ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan  Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban  Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı  Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse  getirilmişti.
 
Kararnameyle Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, Karabük, Niğde, Rize ve  Muş'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.
 
  
 

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