19 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.574 1.13 EURO 9,0270 -0.10
USD 7,4620 -0.15 ALTIN 442,410 0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 10:18 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 10:18

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, İstanbul'un da arasında bulunduğu bazı yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verildi.


Bölge adliye mahkemeleri başkan ve üyeleri ile adli yargı ilk derece  mahkemeleri başkan ve hakimlerinin, bölge idare mahkemesi başkan ve üyeleri ile  idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi,  yeniden inceleme, arşiv ve tevziye ilişkin talepleri, HSK Birinci Dairesince  sonuçlandırılarak karara bağlandı.
 
HSK'nin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Bakırköy'de  yeni asliye ceza, asliye hukuk, sulh hukuk, icra, aile, iş, fikri ve sinai haklar  ceza mahkemeleri ile infaz hakimlikleri faaliyete geçirilecek.
 
Ayrıca, Sivas 2.Sulh Ceza Hakimliği ile Adıyaman 2. Sulh Ceza  Hakimliği mesaisine başlayacak.
 
Yeni mahkeme ve hakimlikler, 25 Ocak itibarıyla faaliyet gösterecek.
 
Öte yandan, Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesi 2 heyet halinde  çalışacak.
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise ihtisas mahkemesi sıfatıyla  gelecek tüm işler dahil olmak üzere 25 Ocak'tan 31 Mart'a kadar tevziye  kapatılacak.
 
HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri de belirlendi,  mevcut mahkemelerin hakimlerinin yetkilendirilmesi yapıldı.

ETİKETLER

HSK HSK kararnamesi mahkemeler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.