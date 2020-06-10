10 Haziran 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.292 0.97 EURO 7,7250 0.19
USD 6,7880 -0.13 ALTIN 376,040 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

HSK, Hanefi Avcı'yı hukuksuz yargılayan FETÖ mensubu hakimleri yargılama izni verdi

DHA |  10 Haziran 2020 Çarşamba - 14:43 | Son Güncelleme : 10 06 2020 - 14:43

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), kamuoyunda Devrimci Karargah adıyla bilinen davanın, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkartılan hakimleri Murat Üründü ve Nurullah Çınar hakkında soruşturma izni verdi. Üründül ve Çınar, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcının Haliçte Yaşayan Simonlar adlı kitabını yayımlamasından sonra, mensubu oldukları FETÖyle eylem ve fikir birliği içinde, planlı ve sistematik şekilde, hukuka aykırı uydurma bahanelerle dava açtıkları, hürriyetini kısıtladıkları, hukuka aykırı işlemler yaptıkları suçlamalarıyla soruşturulacak.


Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında Devrimci Karargah Örgütü'ne yardım etmek ve benzeri iddialarla hukuka aykırı olarak soruşturma ve dava açtıkları, hürriyetini kısıtladıkları gerekçesiyle FETÖ'den ihraç edilen iki hakim hakkında soruşturma izni verildi. Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar adlı kitabını yayımlamasından sonra, Murat Üründü ve Nurullah Çınar'ın mensubu oldukları FETÖ'nün eylem ve fikir birliğiyle içinde, planlı ve sistematik şekilde, hukuka aykırı uydurma bahanelerle dava açtıkları belirtildi.
 
GAZETE İLANIYLA DUYURULDU
HSK Genel Sekreterliği'nin gazete ilanıyla duyurduğu kararda, ihraç edilen hakimler Üründü ve Çınar'ın, Hanefi Avcı'nın Devrimci Karargah Örgütü'ne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlamasıyla gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası, hukuki ve fiili hiçbir olgu ortaya koymadan, soyut basmakalıp cümlelerle tutukluluk halinin devamı, tahliye talebinin ve itirazının reddine karar verdiklerini bildirildi. HSK, Avcı'nın şikayetçi olduğu Murat Üründü ve Nurullah Çınar hakkında kovuşturma izni verildiğini duyurdu. Adreslerinde bulunamadığı için gazete ilanıyla savunmaları istenen Üründü ve Çınara 10 günlük süre verildi. Dosya Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
 

ETİKETLER

Hakimler ve Savcılar Kurulu FETÖ Hanefi Avcı hakim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.