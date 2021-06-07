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HSK'de görev dağılımı belli oldu!

AA / DHA |  07 Haziran 2021 Pazartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 13:55

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) ilk genel kurulunda, Mehmet Akif Ekinci HSK Başkanvekili olarak seçildi.


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden seçildi.
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni HSK'de görev dağılımı belli oldu.
 
Buna göre 1. Daire Başkanlığına Halil Koç yeniden getirildi, üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.
 
HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığına Mehmet Akif Ekinci getirilirken 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.
 

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