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HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

06 Ekim 2021 Çarşamba - 20:14 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 20:14

Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni bir kararname ile 359 hakim ve savcının görev yerinin değişmesine karar verdi.


Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni bir kararname ile 359 hakim ve savcının görev yerinin değişmesine karar verdi.  Kararnamede dikkat çeken yer ise İzmir oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Erkut Güre Yargıtay savcılığında görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mustafa Öztürk getirildi.

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HSK hakim savcı
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