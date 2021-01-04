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HSK'dan o sözlere sert tepki! 'Çağ dışı anlayışla...'

AA |  04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:22 | Son Güncelleme : 04 01 2021 - 15:36

HSK: "Zor şartlarda üstün bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Türk hakim ve savcılarını, yaşam biçimleri, giyim kuşamları, inançları gibi çağ dışı anlayışla tartışmaya açmanın, yargı sistemimize, adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı sunmayacağı unutulmamalıdır."


Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yapılan açıklamada,  "Zor şartlarda üstün bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Türk hakim ve  savcılarını yaşam biçimleri, giyim kuşamları, inançları gibi çağ dışı anlayışla  tartışmaya açmanın, yargı sistemimize, adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı  sunmayacağı unutulmamalıdır." ifadelerine yer verildi.
 
HSK'den yapılan açıklamada, Anayasa'nın 138'inci maddesindeki tanıma  uygun olarak bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev ifa eden Türk hakim ve  savcılarının birinci önceliğinin, Anayasa'ya, kanunlara, dosyadaki maddi gerçeğe  ve hukuka uygun elde edilmiş delillere göre hüküm vermek olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Türk hakim ve savcılarının, millet olmanın, bir arada  huzur içinde yaşamanın bir gereği olarak, farklılıklara saygı duyma, birbirine  anlayışla yaklaşma ve herkese eşit davranma bilinciyle, dil, din, mezhep, ırk,  etnik köken, cinsiyet, siyasi düşünce, sosyal ve ekonomik durum, hemşehricilik,  yaşam biçimi, dış görünüş, medeni hal gibi sebeplerin ayrımcılığa neden olmaması  için toplumun her ferdinin göstermesi gereken duyarlılığın üstünde bir  farkındalığa sahip oldukları vurgulandı.
 
Adil, hızlı, etkin ve güvenilir bir yargı sistemi için hakim ve  savcılar kadar toplumun da sorumluluklarının bulunduğuna vurgu yapılan  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Giyim, kuşam, yaşam biçimi, etnik kimlik gibi çoğaltılabilecek  nedenlerle hakim ve savcıların tarafsızlığına gölge düşürecek açıklamalar, 100  yaşına girmeye hazırlanan Cumhuriyetimize ve demokrasi kazanımlarına ters  düşecek, birlik olma, beraber olma ve millet olma şiarımıza uygun olmayacaktır.
 
Hakim ve savcı olabilmek için gerekli şartlar, Anayasa ve  yasalarımızda açıkça belirtilmiştir. Yasal mevzuat dışında başka sınırlamalar  aramak, Anayasamızda ve evrensel hukukta güvence altına alınan temel hak ve  hürriyetler anlayışı ve hukuk devleti ilkesiyle de asla bağdaşmayacaktır. Zor  şartlarda üstün bir fedakarlıkla görevlerini yerine getiren Türk hakim ve  savcılarını yaşam biçimleri, giyim kuşamları, inançları gibi çağ dışı anlayışla  tartışmaya açmanın, yargı sistemimize, adalete, ülkeye ve millete hiçbir katkı  sunmayacağı unutulmamalıdır."
 
  
 

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HSK türban hakim
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