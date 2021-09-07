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HSK'dan hakim ve savcılar için kritik karar

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 10:58 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 10:58

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilke kararına göre, hakim ve savcıların çalışmaları değerlendirilirken yargıdaki hedef sürelere uyum da dikkate alınacak.


Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke  Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları, Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, hakim ve savcıların iki yılda bir tabi tutulacakları derece  yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına,  hedef süre uygulaması da eklendi.
 
Böylece hakim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum,  yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili  mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet  oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu  mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacak.
 
İlke kararlarında ayrıca, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren  hakim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe  gidildi. 

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