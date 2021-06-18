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HSK'dan flaş karar! Resmen yayımlandı, işte o hakim ve savcılar...

18 Haziran 2021 Cuma - 1:00 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 1:00

Hakim ve Savcılar Kurulu, birinci sınıf incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcıların listesini belirledi.


Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma  incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi  yayımlandı.
 
Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine  girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi.
 
Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu  listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile  durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.
 
Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32  hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi.
 
HSK'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da 2 yıllık  yükselme sürelerini Nisan 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim,  Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi yer aldı.
 

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HSK hakim Hakim ve Savcılar Kurulu
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