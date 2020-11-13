HSK'dan flaş karar! 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nden son dakika karar geldi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre Daire, dün gerçekleşen olağan toplantısında; Fetullahçı Terör Örgütü'yle iltisak, irtibat ve münasebeti yönünden haklarında delil bulunan ve bu nedenle HSK Genel Kurulu'nca savunmalarının alınmasına karar verilen 9 hakim ve savcı ile ilgili hükmünü açıkladı.
HSK 2. Daire, 9 hakim ve savcının bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin güvenilirliğine zarar vereceği kanaati vararak 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.
HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz'ın konuyla ilgili yazılı açıklaması: "Hakim ve Savcılar (bir yılda üç dönem olmak üzere) her iki yılda bir derece yükselme incelemesi ile birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma incelemesine tabi tutulurlar. Bu incelemelerde nelerin göz önüne alınacağı, hem 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda hem de bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve ilke kararları ile belirlenerek resmi gazetede ilan edilip kamuoyuna duyurulmuştur.
5 Temmuz 2017'de yayımlanan derece yükselen ve birinci sınıfa ayrılmaya ilişkin ilke kararlarına; Yargı Reformu Takviminde belirlenip açıklanan ilkeler doğrultusunda 4 Aralık 2019 tarihli HSK Genel Kurul kararı ile 'Yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri temelinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesince yapılan incelemelerde ihlal kararına sebebiyet verip vermedikleri, neden oldukları ihlalin niteliği ve ağırlığı ile ilgililerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile teminat altına alınan hakların korunması konusundaki gayretleri dikkate alınarak, üç yıllık çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu başarı dereceleri tespit edilir.' hükmü eklenmiştir.
Bu ilke kararı 2020 yılı Nisan ayı terfi çalışmalarından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu hüküm uyarınca AİHM tarafından verilen tüm kararlar ilgili yargı yerlerinden istenilmekte, ihlal kararlarına sebep olan tüm belgeler toplanıp terfi kararının nihai sonucunu verecek HSK 2. Dairesi'nin gündeminde değerlendirilmektedir. İhlale konu husus ceza davası olabileceği gibi, aile hukukuna ilişkin veya özellikle çokça rastlandığı üzere kadastro uyuşmazlıklarına, veya özel hukuk alanına ilişkin olabilmektedir."