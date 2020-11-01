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HSK'dan flaş 'İzmir' kararı

AA |  01 Kasım 2020 Pazar - 17:19 | Son Güncelleme : 01 11 2020 - 17:41

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'deki yargılamalarda 15 gün boyunca uygulanacak bazı tedbirleri teşkilata duyurdu.


HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz imzasıyla  teşkilatlara gönderilen yazıda, deprem nedeniyle adliyelerde meydana gelen küçük  çaplı hasarlar, hakim ve cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve avukatların  ikamet ve iş yerinde meydana gelen hasarlar ile yakınlarının can kayıpları  nedeniyle İzmir'deki adliyelerde 15 gün süreyle bazı tedbirlerin hatırlatılma  ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
 
Öncelikle, adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz  konusu olmadığı bilinciyle hareket edilmesi gerektiğine işaret edilen yazıda,  "Gerek tutuklu ve acil işler, zaman aşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma  dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve  işlemlerde vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmeyecek ve hak  kayıplarına yol açılmayacak şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi" talep  edildi.
 
 Tarafların hazır bulunduğu hallerde, taraf iradeleri esas alınarak,  adli iş ve işlemlerin daha önce planlanan şekilde sürdürülmesi ancak söz konusu  iş ve işlemlere ilişkin mazeret taleplerinin anlayışla karşılanması istenilen  yazıda, tarafları hazır olmayan soruşturma ve muhakeme işlemlerinde, bizzat  tarafın ya da yakınlarının deprem felaketinden zarar görmüş olma ihtimaline  binaen keyfiyetin tutanakla tevsiki, soruşturma işlemi ve duruşmanın başka bir  güne tehiri hususunun cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemelerce  değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
 
Mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet verilmeyecek
 
Depremden bizzat veya yakınları olumsuz etkilenen hakim ve cumhuriyet  savcıları ile personelin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu uyarınca izin hakkına sahip oldukları anımsatılan yazıda,  izin haklarını kullanma konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi, bu konudaki  taleplerin daha önceki sınırlamalar gözetilmeksizin ilgili komisyon başkanlıkları  ve cumhuriyet başsavcılıkları tarafından anlayışla karşılanması istenildi.
 
İzmir Barosuna bağlı avukatlar ile İzmir'de ikamet eden vatandaşların  ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve  hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması istendi.
 
Yazıda, depremin verdiği zararın boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz  önünde bulundurularak komisyon başkanları ve cumhuriyet başsavcılarının görev ve  yetkileri kapsamında lazım gelen tedbirleri, ilgili mevzuat çerçevesinde  gecikmeden yerine getirmesi gerektiği hatırlatıldı.
 
  
 

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HSK izmir karar
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