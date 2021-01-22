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HSK'dan 13 hakim ve savcı için flaş karar!

22 Ocak 2021 Cuma - 15:50 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 16:19

HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.


HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti  saptanan hakim ve savcıların durumu görüşüldü.
 
Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock  içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem  imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama,  HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların  anlatımları dikkate alınarak, 9 hakim ve savcının savunmalarının alınarak Kanun  Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına karar verildi.
 
Haklarındaki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının  ise 2802 sayılı yasa uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten  uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı.
 
Daha önceki Genel Kurulda, KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan  hakim ve savcılarla ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış, 22 hakim  ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmişti.
 
 Yeni ihraç edilen 9 kişi ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22  hakim ve savcı ile ilgili karar, yasa gereği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye  gönderildi.

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HSK FETÖ hakim savcı
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